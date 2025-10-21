Conférence : Contre la zinguerie. Un ennemi qui vous veut du bien Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Conférence : Contre la zinguerie. Un ennemi qui vous veut du bien Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 16 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-16 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

De tout temps, l’un des soucis majeurs des bâtisseurs a été de prémunir leurs bâtiments contre les eaux de pluie et les dégâts que celles-ci peuvent occasionner sur les murs, sur les parements comme dans la maçonnerie interne. Alain Delaval propose une critique raisonnée des accessoires de toiture de l’époque industrielle et fait un plaidoyer pour le respect de l’architecture abusivement gâtée par les fausses protections.En partenariat avec l’association Nantes Renaissance. Infos et contact : 02 40 48 23 87, contact@nantesrenaissance.fr, www.nantesrenaissance.frDurée : 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

