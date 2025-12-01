[Conférence] Coopérer ou disparaître EVE scène universitaire Le Mans

[Conférence] Coopérer ou disparaître

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Hervé Gouil, proposera des éclairages théoriques et applications pratiques autour du thème de la coopération

Nous pouvons confirmer l’importance cruciale de la coopération face à des environnements fluctuants à travers une métaphore animalière, en s’appuyant sur le récit du biologiste Ruppert Sheltrake. Mais l’humain apparaît comme un drôle d’oiseau, mésange mais aussi rouge-gorge à ses heures, parfois même rapace ou charognard et nos sociétés se confrontent à des obstacles puissants au développement des stratégies et comportements coopératifs. Pour le dire rapidement et nous reviendrons sur les conséquences pratiques de cette analyse- le chemin coopératif est à la fois nécessaire et satisfaisant, mais plus étroit et moins évident qu’espéré, non seulement parce que nous sommes dans un contexte socio-économique qui survalorise la compétition et le court terme notamment pour l’accès aux ressources et à la reconnaissance mais aussi parce que pour coopérer, il faut se rapprocher. Or, les rapprochements réveillent assez souvent des craintes de confusion ou de fusion.

Doctorant en sciences de l’éducation (CREN), spécialiste de l’Economie Sociale et Solidaire et de la coopération, Hervé Gouil est membre fondateur de la coopérative de recherche-action La Manufacture Coopérative et auteur de l’Abécédaire Réapprendre à Coopérer (ed. Yves Michel). Il pilote aujourd’hui le projet de web-radio de la MANUCOOP

Gratuit, sans réservation

En écho avec cette conférence, une collecte solidaire est organisée nombreux sont les étudiantes et les étudiants qui vont passer les fêtes loin de leurs proches et sans doute de façon modeste. C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour faire en sorte que ces jeunes aient de quoi égayer cette période. Si cet appel vous parle, vous pouvez déposer un cadeau solidaire pour les étudiants.

Pour cela remplissez une boîte type boîte à chaussures- avec des objets essentiels et utiles, et des petits plaisirs. Par exemple, un produit d’hygiène ou de soin, des petites douceurs (des bonbons, du chocolat…), et quelque chose de chaud. Mais vous pouvez aussi plus simplement déposer une denrée non périssable dans le Hall de EVE le jeudi 18 décembre entre 9h à 18h30. Tous vos dons seront redistribués le lendemain par l’Epicerie solidaire étudiante, située sur le campus près du service santé des étudiant·e·s (SSE) .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

English :

Hervé Gouil, will offer theoretical insights and practical applications on the theme of cooperation

