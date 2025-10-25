Conférence Corbon et Mortagne avant Le Perche… Salle des fêtes Mortagne-au-Perche

Mortagne Patrimoine et Les Amis du Perche en partenariat avec la Ville de Mortagne proposent une conférence menée par Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, afin d’éclaircir nos connaissances sur l’histoire de Mortagne depuis la haute antiquité jusqu’à la fin du XI ème siècle, c’est à dire avant que Mortagne n’intègre le Perche.

En effet, à la lumière de ses récentes recherches le conférencier est revenu sur les concepts de la Silva Pertica et du Perche comme région naturelle immémoriale. Cette approche novatrice avait été largement acceptée par l’historien du Perche Philippe Siguret et c’est lors de divers échanges avec lui qu’est née l’idée du sujet même de la conférence que son auteur tient à présenter comme un hommage au disparu, lui qui fut la mémoire vivante du Perche.

Cet exposé sera l’occasion de dresser une fresque historique de Corbon et de Mortagne durant cette période qui sera illustrée par les témoignages documentaires et archéologiques qui nous sont parvenus. Une partie sera visible sur le lieu-même de la conférence, à travers une exposition de trouvailles de fouilles exceptionnellement prêtées par le Musée Percheron, fermé au public depuis plus de dix ans.

Conférence à 15h.

Exposition de 10h à 17h30. .

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

