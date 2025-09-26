Conférence Cordouan à l’ère des ingénieurs Musée Royan

Conférence Cordouan à l’ère des ingénieurs Musée Royan vendredi 26 septembre 2025.

Conférence Cordouan à l’ère des ingénieurs

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 15:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Par Érick Mouton, Président de Saint-Georges-de-Didonne et son passé.

En 1789, l’ingénieur Joseph Teulère (1750-1824) construit une tour conique qui vient coiffer le chef-d’œuvre de Louis de Foix.

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

English :

By Érick Mouton, President of Saint-Georges-de-Didonne and its past.

In 1789, engineer Joseph Teulère (1750-1824) built a conical tower on top of Louis de Foix’s masterpiece.

German :

Von Érick Mouton, Vorsitzender von Saint-Georges-de-Didonne und seine Vergangenheit.

Im Jahr 1789 baute der Ingenieur Joseph Teulère (1750-1824) einen konischen Turm, der das Meisterwerk von Louis de Foix überdeckte.

Italiano :

Di Érick Mouton, presidente di Saint-Georges-de-Didonne e del suo passato.

Nel 1789, l’ingegnere Joseph Teulère (1750-1824) costruì una torre conica in cima al capolavoro di Louis de Foix.

Espanol :

Por Érick Mouton, Presidente de Saint-Georges-de-Didonne y su pasado.

En 1789, el ingeniero Joseph Teulère (1750-1824) construyó una torre cónica sobre la obra maestra de Louis de Foix.

L’événement Conférence Cordouan à l’ère des ingénieurs Royan a été mis à jour le 2025-08-25 par Mairie de Royan