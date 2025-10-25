Conférence Coron et Mortagne avant le Perche Salle des Fêtes de Mortagne-au-Perche 61400 Mortagne-au-Perche

Conférence Coron et Mortagne avant le Perche Salle des Fêtes de Mortagne-au-Perche 61400 Mortagne-au-Perche Samedi 25 octobre, 15h00 ENtrée libre

Histoire de Mortagne depuis la haute antiquité jusqu’à la fin du XI ème siècle, c’est à dire avant que Mortagne n’intègre le Perche. Exposition d’ojets du Musée Percheron de cette époque.

Mortagne Patrimoine et Les Amis du Perche en partenariat avec la Ville de Mortagne proposent une conférence menée par Jean-Marc Baché, docteur en archéologie, afin d’éclaircir nos connaissances sur l’histoire de Mortagne depuis la haute antiquité jusqu’à la fin du XI ème siècle, c’est à dire avant que Mortagne n’intègre le Perche.

En effet, à la lumière de ses récentes recherches le conférencier est revenu sur les concepts de la « Silva Pertica » et du Perche comme région naturelle immémoriale. Cette approche novatrice avait été largement acceptée par l’historien du Perche Philippe Siguret et c’est lors de divers échanges avec lui qu’est née l’idée du sujet même de la conférence que son auteur tient à présenter comme un hommage au disparu, lui qui fut la mémoire vivante du Perche.

Cet exposé sera l’occasion de dresser une fresque historique de Corbon et de Mortagne durant cette période qui sera illustrée par les témoignages documentaires et archéologiques qui nous sont parvenus. Une partie sera visible sur le lieu-même de la conférence, à travers une exposition de trouvailles de fouilles exceptionnellement prêtées par le Musée Percheron, fermé au public depuis plus de dix ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T16:30:00.000+02:00

Salle des Fêtes de Mortagne-au-Perche 61400 22, place du général De Gaulle 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne