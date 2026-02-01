Conférence Corps à corps les mirages du paysage par Catherine de Buzon Salle Charles Michel Romans-sur-Isère
Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-18 18:00:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18
L’historienne de l’art Catherine de Buzon vous présentera la conférence Corps à corps les mirages du paysage !
Venez nombreux !
Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com
English :
Art historian Catherine de Buzon presents a lecture entitled Corps à corps les mirages du paysage !
Come one, come all!
