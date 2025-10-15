Conférence Corps à corps les mirages du paysage Salle Charles Michel Romans-sur-Isère

Conférence Corps à corps les mirages du paysage Salle Charles Michel Romans-sur-Isère mercredi 15 octobre 2025.

Conférence Corps à corps les mirages du paysage

Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 18:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

L’historienne de l’art Catherine de Buzon vous présentera la conférence « Corps à corps les mirages du paysage » ! Venez nombreux !

.

Salle Charles Michel Place Marcel Armand Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 89 contact@amis-musee-chaussures.com

English :

Art historian Catherine de Buzon presents a lecture entitled « Corps à corps les mirages du paysage »! Come one, come all!

German :

Die Kunsthistorikerin Catherine de Buzon wird Ihnen den Vortrag « Corps à corps les mirages du paysage » (Körper an Körper die Trugbilder der Landschaft) präsentieren! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

La storica dell’arte Catherine de Buzon terrà una conferenza dal titolo « Corps à corps les mirages du paysage »! Venite tutti!

Espanol :

La historiadora del arte Catherine de Buzon ofrecerá una conferencia titulada « Corps à corps les mirages du paysage » Vengan todos

L’événement Conférence Corps à corps les mirages du paysage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-09-16 par Valence Romans Tourisme