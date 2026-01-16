Conférence Corps et société en Grèce ancienne Brioude
Conférence Corps et société en Grèce ancienne Brioude jeudi 19 février 2026.
Conférence Corps et société en Grèce ancienne
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:30:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
Date(s) :
2026-02-19
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Lucie BUCHERE, Agrégée d’histoire et Doctorante.
Ouverte à tous les publics.
.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference organized by the Université pour Tous, led by Lucie BUCHERE, History teacher and PhD student.
Open to all.
L’événement Conférence Corps et société en Grèce ancienne Brioude a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne