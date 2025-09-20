Conférence « Costumes de Savoie » Musée du Félicien Argentine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Conférence « les costumes de Savoie » animée par Jean-Charles VAYR.

Entrée libre.

Musée du Félicien 3408 RD 72, 73220 Argentine Argentine 73220 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 44 33 67 https://musee-felicien.fr/ http://www.facebook.com/pages/Musée-du-Félicien/269692023146173?fref=ts Le Musée du Félicien : le quotidien filmé des paysans d’autrefois au fil des saisons. Le site vous fera partager la vie de Félicien et de sa famille, paysans au début des années 1900 à Argentine, village de l’entrée de la vallée de la Maurienne. Trois courts-métrages, un son et lumière dans la cuisine reconstituée et des expositions vous feront comprendre la vie difficile et solidaire à la campagne. A43 en venant de Chambéry ou Grenoble : sortie 24 Aiton, direction Aiguebelle, D1006, RD72, musée à côté de l’église d’Argentine. D1006, RD72.

Journées européennes du patrimoine 2025

Musée du Félicien