CONFÉRENCE COUGOURDONNESQUE ASSOCIATION GRAND ROMÉO TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

CONFÉRENCE COUGOURDONNESQUE ASSOCIATION GRAND ROMÉO

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Conférence musicale gesticulée!

Aux creux des calebasses ou cougourdes, les premiers hommes sont venus confier leurs trésors graines, boissons, nourritures et onguents de médecine. Mais plus précieux encore les musiciens y insufflent leur âme, grâce aux instruments de musique qu’elles produisent.

Les deux conférenciers retracent l’histoire et l’utilisation du cougourdon, de la lutherie à l’agriculture, en passant par la métaphysique…

Un moment musical, carnavalesque, ludique, falabrac et érudit mais aussi agricole, botanique, médicinal, ethnologique, linguistique.

Avec Jérôme Désigaud (musicien luthier) et Jérémy Couraut (chanteur, joueur d’espina). .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr

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English :

Gesticulated musical conference!

L’événement CONFÉRENCE COUGOURDONNESQUE ASSOCIATION GRAND ROMÉO Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE