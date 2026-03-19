CONFÉRENCE COUGOURDONNESQUE ASSOCIATION GRAND ROMÉO TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
CONFÉRENCE COUGOURDONNESQUE ASSOCIATION GRAND ROMÉO TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques dimanche 7 juin 2026.
CONFÉRENCE COUGOURDONNESQUE ASSOCIATION GRAND ROMÉO
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Conférence musicale gesticulée!
Aux creux des calebasses ou cougourdes, les premiers hommes sont venus confier leurs trésors graines, boissons, nourritures et onguents de médecine. Mais plus précieux encore les musiciens y insufflent leur âme, grâce aux instruments de musique qu’elles produisent.
Les deux conférenciers retracent l’histoire et l’utilisation du cougourdon, de la lutherie à l’agriculture, en passant par la métaphysique…
Un moment musical, carnavalesque, ludique, falabrac et érudit mais aussi agricole, botanique, médicinal, ethnologique, linguistique.
Avec Jérôme Désigaud (musicien luthier) et Jérémy Couraut (chanteur, joueur d’espina). .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 41 10 accueil-culture@mairie-roques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Gesticulated musical conference!
L’événement CONFÉRENCE COUGOURDONNESQUE ASSOCIATION GRAND ROMÉO Roques a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE