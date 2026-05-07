Conférence : « Courir pour toi ». Sensibiliser à la santé mentale. Hôtel du Département, salle Maurice Pic Valence

Informations pratiques

Valence

Conférence : « Courir pour toi ». Sensibiliser à la santé mentale.

Hôtel du Département, salle Maurice Pic 26 avenue du président Herriot Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 19:00:00

fin : 2026-11-09 22:00:00

Date(s) :

2026-11-09

D’un drame personnel est né un mouvement collectif pour sensibiliser et se mobiliser pour la santé mentale.

.

Hôtel du Département, salle Maurice Pic 26 avenue du président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 21 93 21 patrick.villette@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From a personal tragedy emerged a collective movement to raise awareness and take action on mental health.

L’événement Conférence : « Courir pour toi ». Sensibiliser à la santé mentale. Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme