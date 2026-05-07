Conférence : « Courir pour toi ». Sensibiliser à la santé mentale. Hôtel du Département, salle Maurice Pic Valence
lundi 9 novembre 2026 · Hôtel du Département, salle Maurice Pic · Valence
Informations pratiques
Valence
Conférence : « Courir pour toi ». Sensibiliser à la santé mentale.
Hôtel du Département, salle Maurice Pic 26 avenue du président Herriot Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 19:00:00
fin : 2026-11-09 22:00:00
Date(s) :
2026-11-09
D’un drame personnel est né un mouvement collectif pour sensibiliser et se mobiliser pour la santé mentale.
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Hôtel du Département, salle Maurice Pic 26 avenue du président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 21 93 21 patrick.villette@hotmail.com
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English :
From a personal tragedy emerged a collective movement to raise awareness and take action on mental health.
L’événement Conférence : « Courir pour toi ». Sensibiliser à la santé mentale. Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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