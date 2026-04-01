Amiens

Conférence CRÉATIONS ARTISTIQUES DANS LES ÉGLISES D’AMIENS ENTRE LES DEUX GUERRES L’ART DÉCO AU SERVICE DE L’ART SACRÉ

23 place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:15:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Ville de l’arrière, Amiens n’en fut pas moins bombardée durant la Première Guerre mondiale et plusieurs églises furent endommagées. La Cathédrale, les églises Saint-Rémi, Saint-Martin, Saint-Maurice, Saint-Germain et Sainte-Anne, pour ne citer

qu’elles, furent l’objet de travaux de restauration dans les années 1920 et 1930.

Par Aurélien André, archiviste diocésain et guide conférencier

Ville de l’arrière, Amiens n’en fut pas moins bombardée durant la Première Guerre mondiale et plusieurs églises furent endommagées. La Cathédrale, les églises Saint-Rémi, Saint-Martin, Saint-Maurice, Saint-Germain et Sainte-Anne, pour ne citer

qu’elles, furent l’objet de travaux de restauration dans les années 1920 et 1930.

Par Aurélien André, archiviste diocésain et guide conférencier .

23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com

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English :

A city in the rear, Amiens was nonetheless bombed during the First World War, and several churches were damaged. The Cathedral, and the churches of Saint-Rémi, Saint-Martin, Saint-Maurice, Saint-Germain and Sainte-Anne, to name but a few, were restored in the

were restored in the 1920s and 1930s.

By Aurélien André, diocesan archivist and tour guide

L’événement Conférence CRÉATIONS ARTISTIQUES DANS LES ÉGLISES D’AMIENS ENTRE LES DEUX GUERRES L’ART DÉCO AU SERVICE DE L’ART SACRÉ Amiens a été mis à jour le 2024-09-27 par OT D’AMIENS