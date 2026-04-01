Conférence CRÉATIONS ARTISTIQUES DANS LES ÉGLISES D’AMIENS ENTRE LES DEUX GUERRES L’ART DÉCO AU SERVICE DE L’ART SACRÉ Amiens
Conférence CRÉATIONS ARTISTIQUES DANS LES ÉGLISES D’AMIENS ENTRE LES DEUX GUERRES L’ART DÉCO AU SERVICE DE L’ART SACRÉ Amiens jeudi 23 avril 2026.
Amiens
Conférence CRÉATIONS ARTISTIQUES DANS LES ÉGLISES D’AMIENS ENTRE LES DEUX GUERRES L’ART DÉCO AU SERVICE DE L’ART SACRÉ
23 place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:15:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Ville de l’arrière, Amiens n’en fut pas moins bombardée durant la Première Guerre mondiale et plusieurs églises furent endommagées. La Cathédrale, les églises Saint-Rémi, Saint-Martin, Saint-Maurice, Saint-Germain et Sainte-Anne, pour ne citer
qu’elles, furent l’objet de travaux de restauration dans les années 1920 et 1930.
Par Aurélien André, archiviste diocésain et guide conférencier
Ville de l’arrière, Amiens n’en fut pas moins bombardée durant la Première Guerre mondiale et plusieurs églises furent endommagées. La Cathédrale, les églises Saint-Rémi, Saint-Martin, Saint-Maurice, Saint-Germain et Sainte-Anne, pour ne citer
qu’elles, furent l’objet de travaux de restauration dans les années 1920 et 1930.
Par Aurélien André, archiviste diocésain et guide conférencier .
23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A city in the rear, Amiens was nonetheless bombed during the First World War, and several churches were damaged. The Cathedral, and the churches of Saint-Rémi, Saint-Martin, Saint-Maurice, Saint-Germain and Sainte-Anne, to name but a few, were restored in the
were restored in the 1920s and 1930s.
By Aurélien André, diocesan archivist and tour guide
L’événement Conférence CRÉATIONS ARTISTIQUES DANS LES ÉGLISES D’AMIENS ENTRE LES DEUX GUERRES L’ART DÉCO AU SERVICE DE L’ART SACRÉ Amiens a été mis à jour le 2024-09-27 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Cirque Les Grands Fourneaux Amiens 7 avril 2026
- Théâtre Tout est calme dans les hauteurs Amiens 7 avril 2026
- Pour les 0-3 ans Mon petit concert Amiens 8 avril 2026
- Spectacle Haut en couleurs ! Amiens 8 avril 2026
- Création musicale Pierre-Yves Macé Amiens 8 avril 2026