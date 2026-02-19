Conférence : Crise sismo-volcanique de Mayotte, découvertes et surveillance rapprochée Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Mardi 10 mars, 19h00 Gratuit et en entrée libre

Depuis 2018, Mayotte subit un phénomène tellurique exceptionnel, qui a fait naître le volcan Fani Maoré. Sismicité permanente et découvertes récentes justifient une surveillance continue.

Comment se présentent les grands volumes de magma sous la surface terrestre ?

Une équipe de recherche comprenant des scientifiques du BRGM, du CNRS, de l’Université d’Orléans et de l’Université de Bretagne Occidentale apporte une réponse inédite : sous l’île de Mayotte se cache une zone de plus de 200 km3, à 23 kilomètres de profondeur, contenant quasi pour moitié du magma liquide. Elle pourrait être liée à la naissance du grand volcan sous-marin Fani Maoré formé en 2018.

Ce résultat est l’objet d’une publication dans la revue Nature et place le territoire de Mayotte au cœur de la recherche volcanologique mondiale et ouvre des perspectives quant à l’anticipation des éruptions majeures.

Cette conférence, organisée par Centre-Sciences, le BRGM et le MOBE, a pour objectif de partager ces découvertes scientifiques avec le grand public.

Venez à la rencontre de trois chercheurs du BRGM et partez avec eux à la découverte du nouveau volcan sous-marin :

– Fabien Paquet, ingénieur-chercheur en géologie

– Isabelle Thinon, géologue-géophysicienne

– Marine Anne Lemoine, chercheure en sismologie appliquée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T20:30:00.000+01:00

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 Rue Marcel Proust, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret



