Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine Mousson
Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine Mousson samedi 11 octobre 2025.
Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine
Salle Sophie de Bar Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine par Thomas RIBOULET
Venez vous immergers dans un univers quasi fantastique autour des croyances régionales qui rythment les saisons et encore parfois notre quotidien !
Conférence suivie d’un verre de l’amitié entrée libreTout public
0 .
Salle Sophie de Bar Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est amisduvieuxmousson@gmail.com
English :
Lecture: Popular beliefs and superstitions in Lorraine by Thomas RIBOULET
Come and immerse yourself in an almost fantastic world of regional beliefs that punctuate the seasons, and sometimes even our daily lives!
Lecture followed by a friendly drink ? free admission
German :
Vortrag: Volksglauben und Aberglaube in Lothringen von Thomas RIBOULET
Tauchen Sie ein in eine fast fantastische Welt rund um den regionalen Glauben, der den Rhythmus der Jahreszeiten und manchmal noch unseren Alltag bestimmt!
Vortrag mit anschließendem Umtrunk ? freier Eintritt
Italiano :
Conferenza: Credenze popolari e superstizioni in Lorena di Thomas RIBOULET
Venite a immergervi in un mondo quasi fantastico di credenze regionali che scandiscono le stagioni e talvolta anche la nostra vita quotidiana!
Conferenza seguita da un aperitivo? Ingresso libero
Espanol :
Conferencia: Creencias y supersticiones populares en Lorena por Thomas RIBOULET
Venga y sumérjase en un mundo casi fantástico de creencias regionales que marcan las estaciones y, a veces, incluso nuestra vida cotidiana
Conferencia seguida de una copa ? entrada gratuita
L’événement Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine Mousson a été mis à jour le 2025-10-03 par OT PONT A MOUSSON