Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine Mousson

Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine Mousson samedi 11 octobre 2025.

Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine

Salle Sophie de Bar Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine par Thomas RIBOULET

Venez vous immergers dans un univers quasi fantastique autour des croyances régionales qui rythment les saisons et encore parfois notre quotidien !

Conférence suivie d’un verre de l’amitié entrée libreTout public

0 .

Salle Sophie de Bar Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est amisduvieuxmousson@gmail.com

English :

Lecture: Popular beliefs and superstitions in Lorraine by Thomas RIBOULET

Come and immerse yourself in an almost fantastic world of regional beliefs that punctuate the seasons, and sometimes even our daily lives!

Lecture followed by a friendly drink ? free admission

German :

Vortrag: Volksglauben und Aberglaube in Lothringen von Thomas RIBOULET

Tauchen Sie ein in eine fast fantastische Welt rund um den regionalen Glauben, der den Rhythmus der Jahreszeiten und manchmal noch unseren Alltag bestimmt!

Vortrag mit anschließendem Umtrunk ? freier Eintritt

Italiano :

Conferenza: Credenze popolari e superstizioni in Lorena di Thomas RIBOULET

Venite a immergervi in un mondo quasi fantastico di credenze regionali che scandiscono le stagioni e talvolta anche la nostra vita quotidiana!

Conferenza seguita da un aperitivo? Ingresso libero

Espanol :

Conferencia: Creencias y supersticiones populares en Lorena por Thomas RIBOULET

Venga y sumérjase en un mundo casi fantástico de creencias regionales que marcan las estaciones y, a veces, incluso nuestra vida cotidiana

Conferencia seguida de una copa ? entrada gratuita

L’événement Conférence Croyances populaires et superstitions de Lorraine Mousson a été mis à jour le 2025-10-03 par OT PONT A MOUSSON