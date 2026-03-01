Conférence Cuisine Thérapie 2 Rue de Ty Forn Taulé
Conférence Cuisine Thérapie 2 Rue de Ty Forn Taulé mardi 17 mars 2026.
Rue de Ty Forn Médiathèque Espace Imagine Taulé Finistère
Début : 2026-03-17 18:45:00
fin : 2026-03-17 20:15:00
2026-03-17
Tout et son contraire sur les sucres animée par Lydie Quiviger de Popote et moi
démêlons le vrai du faux !
Lydie Quiviger,, vous explique le rôle des glucides dans l’alimentation, apporte des repères simples pour mieux les comprendre et savoir comment les intégrer intelligemment à ses repas, dans une approche équilibrée et accessible au quotidien
Rue de Ty Forn Médiathèque Espace Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37
