CONFÉRENCE « CULTIVER L’EAU ? DU JARDIN DE PLUIE À LA RESTAURATION DES CYCLES DE L’EAU » La Selette De l’autre Côté, 2 rue Biron Ganges Hérault

« La représentation du cycle de l’eau que nous avons apprise à l’école doit être revisitée. La meilleure compréhension aujourd’hui acquise permet de concevoir des paysages qui régénèrent les cycles de l’eau. »

La Selette De l’autre Côté, 2 rue Biron

Ganges 34190 Hérault Occitanie eaux-communes@proton.me

English :

« The representation of the water cycle that we learnt at school needs to be revisited. The better understanding we now have enables us to design landscapes that regenerate water cycles. »

German :

« Die Darstellung des Wasserkreislaufs, die wir in der Schule gelernt haben, muss neu überdacht werden. Das heute gewonnene bessere Verständnis ermöglicht es, Landschaften zu entwerfen, die den Wasserkreislauf regenerieren. »

Italiano :

« La rappresentazione del ciclo dell’acqua che abbiamo imparato a scuola deve essere rivisitata. La migliore comprensione che abbiamo ora ci permetterà di progettare paesaggi che rigenerano il ciclo dell’acqua »

Espanol :

« Hay que revisar la representación del ciclo del agua que aprendimos en la escuela. La mejor comprensión que tenemos ahora nos permitirá diseñar paisajes que regeneren el ciclo del agua

