CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AVRIL Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AVRIL Banyuls-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.
CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AVRIL
14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Connaissances et croyances présentée par Yves Desdevises, directeur de l’Observatoire Océanologique de Banyuls.
.
14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Knowledge and beliefs presented by Yves Desdevises, Director of the Observatoire Océanologique de Banyuls.
L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AVRIL Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE BANYULS SUR MER