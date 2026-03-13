CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AVRIL Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AVRIL Banyuls-sur-Mer vendredi 17 avril 2026.

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AVRIL

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 17:30:00
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Connaissances et croyances présentée par Yves Desdevises, directeur de l’Observatoire Océanologique de Banyuls.
  .

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Knowledge and beliefs presented by Yves Desdevises, Director of the Observatoire Océanologique de Banyuls.

L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE AVRIL Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DE BANYULS SUR MER

Prochains événements à Banyuls-sur-Mer