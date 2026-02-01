CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE FÉVRIER Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE FÉVRIER

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 17:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

conférence Histoire des cartes à jouer catalanes par Jean-Pierre GARRIGUE, historien de la carte à jouer catalane.

.

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09

English :

lecture The history of Catalan playing cards by Jean-Pierre GARRIGUE, Catalan playing card historian.

