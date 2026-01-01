CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JANVIER Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JANVIER Banyuls-sur-Mer vendredi 23 janvier 2026.
CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JANVIER
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 17:30:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
La notoriété des vins catalans au temps des Royaumes de Majorque et d’Aragon par Pierre Torrès.
.
Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The reputation of Catalan wines during the reigns of Majorca and Aragon by Pierre Torrès.
L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JANVIER Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-08 par OT DE BANYULS SUR MER