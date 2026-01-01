CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JANVIER

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 17:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La notoriété des vins catalans au temps des Royaumes de Majorque et d’Aragon par Pierre Torrès.

.

Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The reputation of Catalan wines during the reigns of Majorca and Aragon by Pierre Torrès.

L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JANVIER Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-08 par OT DE BANYULS SUR MER