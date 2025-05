CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN – Banyuls-sur-Mer, 13 juin 2025 17:30, Banyuls-sur-Mer.

Pyrénées-Orientales

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN 14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 17:30:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

« Les nappes phréatiques de la plaine du Roussillon » par Louis Briqueu, Géologue, ancien directeur de recherche au CNRS.

14 Rue du 14 Juillet

Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09

English :

« The water tables of the Roussillon plain » by Louis Briqueu, Geologist, former Director of Research at the CNRS.

German :

« Die Grundwasservorkommen in der Ebene von Roussillon » von Louis Briqueu, Geologe, ehemaliger Forschungsdirektor am CNRS.

Italiano :

« Les nappes phréatiques de la plaine du Roussillon » di Louis Briqueu, geologo, ex direttore di ricerca del CNRS.

Espanol :

« Les nappes phréatiques de la plaine du Roussillon », por Louis Briqueu, geólogo, antiguo director de investigación del CNRS.

