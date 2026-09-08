Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE – OCTOBRE

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 17:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

« Les frères Machado » par Manuel Menendez, conférence proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille

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14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62

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English :

« The Machado Brothers » by Manuel Menendez, a lecture presented by Culture and Heritage in Côte Vermeille

L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE – OCTOBRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT DE BANYULS SUR MER