CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE – OCTOBRE Banyuls-sur-Mer
vendredi 16 octobre 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE – OCTOBRE
14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
« Les frères Machado » par Manuel Menendez, conférence proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille
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14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62
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English :
« The Machado Brothers » by Manuel Menendez, a lecture presented by Culture and Heritage in Côte Vermeille
L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE – OCTOBRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT DE BANYULS SUR MER
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