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AGENDA · Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE – OCTOBRE Banyuls-sur-Mer

vendredi 16 octobre 2026 · Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
14 Rue du 14 Juillet
Ville
66650 Banyuls-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE – OCTOBRE

14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

« Les frères Machado » par Manuel Menendez, conférence proposée par Culture et Patrimoine en Côte Vermeille
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14 Rue du 14 Juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62 

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English :

« The Machado Brothers » by Manuel Menendez, a lecture presented by Culture and Heritage in Côte Vermeille

L’événement CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE – OCTOBRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT DE BANYULS SUR MER

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