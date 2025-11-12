Conférence Cyber arnaques Salle ETL Amicale La¨que du Montignaco Montignac-Lascaux

Conférence Cyber arnaques

Salle ETL Amicale La¨que du Montignaco 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

14h30. Réponses sur les questions de protection des données personnelles, astuces pour identifier et se protéger de ces arnaques de plus en plus fréquentes. Gratuit

Venez nombreux à la conférence sur les Cybers Arnaques

La gendarmerie de Montignac animera cette après- midi autour des questions de la protection des données personnelles, d’astuces pour savoir identifier et se protéger de ces arnaques malheureusement de plus en plus fréquentes.

Lutter contre ce fléau est un défi qui nous concerne tous.

Ouvert à tous. .

Salle ETL Amicale La¨que du Montignaco 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88

English : Conférence Cyber arnaques

14h30. Answers on personal data protection issues, tips on how to identify and protect yourself from these increasingly common scams. Free

German : Conférence Cyber arnaques

14h30. Antworten zu Fragen des Schutzes persönlicher Daten, Tipps zur Erkennung und zum Schutz vor diesen immer häufiger auftretenden Betrügereien. Kostenlos

Italiano :

14h30. Risposte su questioni di protezione dei dati personali, consigli su come identificare e proteggersi da queste truffe sempre più comuni. Gratuito

Espanol : Conférence Cyber arnaques

14h30. Respuestas sobre cuestiones de protección de datos personales, consejos para identificar y protegerse de estas estafas cada vez más frecuentes. Gratuito

L’événement Conférence Cyber arnaques Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère