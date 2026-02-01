Conférence CYCLES DU TEMPS Toulon-sur-Arroux
Conférence CYCLES DU TEMPS Toulon-sur-Arroux vendredi 20 février 2026.
Conférence CYCLES DU TEMPS
Le Moulin-des-Roches Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Conférence Interactive sur les Cycles du Temps . Mouvement Horlogerie Astrologie
Animée par Véronique Sirop-Duperrier, Présidente de l’Association H.U.N.A. aux côtés de Laurent Duperrier, Horloger et Nicole Vernex, Astrologue. .
Le Moulin-des-Roches Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 35 87 66 veronique@move-relax.com
