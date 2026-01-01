Conférence Cyclisme et paracyclisme Nuits de la lecture Médiathèque l’Uni’Vert Scaër
Conférence Cyclisme et paracyclisme Nuits de la lecture Médiathèque l’Uni’Vert Scaër samedi 24 janvier 2026.
Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère
Début : 2026-01-24 15:00:00
2026-01-24
Rencontre autour du vélo et du développement du paracyclisme.
Tout public. .
Médiathèque l'Uni'Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne
English : Conférence Cyclisme et paracyclisme Nuits de la lecture
