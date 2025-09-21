Conférence d’ Evelyne Luciani : « Don Gregorio Salvini, ami et conseiller de Paoli, auteur de la Giustificazione della rivoluzione di Corsica » Nessa Nessa

Conférence d’ Evelyne Luciani : « Don Gregorio Salvini, ami et conseiller de Paoli, auteur de la Giustificazione della rivoluzione di Corsica » Nessa Nessa dimanche 21 septembre 2025.

Conférence d’ Evelyne Luciani : « Don Gregorio Salvini, ami et conseiller de Paoli, auteur de la Giustificazione della rivoluzione di Corsica » Dimanche 21 septembre, 15h00 Nessa Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

« La Giustificazione della rivoluzione di Corsica » : œuvre majeure de Don Gregorio Salvini (1696-1789). Ce Balanin, prêtre cultivé, docteur en droit civil et en droit canon, fervent défenseur de la cause, en rédigea la première édition (1758) sur les instances de Pasquale Paoli afin de convaincre les cours européennes du bien-fondé de la lutte des Corses contre leurs anciens « maîtres » génois.

Nessa Nessa Nessa 20225 Haute-Corse Corse

« La Giustificazione della rivoluzione di Corsica » : œuvre majeure de Don Gregorio Salvini (1696-1789). Ce Balanin, prêtre cultivé, docteur en droit civil et en droit canon, fervent défenseur de la en…

CCIRB