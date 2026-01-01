Conférence d’Amanda Herold-Marme sur son livre Des artistes espagnols à Paris Mers-les-Bains

Conférence d’Amanda Herold-Marme sur son livre Des artistes espagnols à Paris

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Des artistes espagnols à Paris, l’Exposition universelle de 1937 montre comment le clivage esthétique entre les avant-gardistes sous l’égide de Pablo Picasso d’un côté, et de l’autre, les partisans d’une modernité timorée, enracinée dans la tradition, à l’image d’Ignacio Zuloaga, s’imprègne de connotations politiques.

Amanda Herold-Marme évoquera l’exposition à la galerie Charpentier en 1942 dans le cadre de la Quinzaine d’art espagnol. Cet événement organisé en lien avec l’école des Beaux-Arts de la Phalange à Paris, avec l’aval de l’Occupant, qui compte sur la participation de nombreux avant-gardistes pro-républicains, cristallise les paradoxes et contradictions de la scène espagnole sous l’Occupation.

Puis sera abordé L’art de l’Espagne républicaine Les artistes espagnols de l’école de Paris , qui a lieu à Prague début 1946. Il s’agit d’une exposition phare du front artistique antifranquiste de l’après-guerre, moment fort du mouvement pro-républicain qui sert également à redorer le blason terni de l’école de Paris. En plus des nouveaux éclairages sur l’engagement antifranquiste infaillible de Picasso ou l’alignement de Salvador Dali au camp franquiste, les parcours des artistes exilés jusqu’ici largement oubliés par l’histoire seront également évoqués.

Il sera possible d’acquérir l’ouvrage d’Amanda Herold-Marme lors de cet événement.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

Inscription obligatoire.

Des artistes espagnols à Paris, l’Exposition universelle de 1937 montre comment le clivage esthétique entre les avant-gardistes sous l’égide de Pablo Picasso d’un côté, et de l’autre, les partisans d’une modernité timorée, enracinée dans la tradition, à l’image d’Ignacio Zuloaga, s’imprègne de connotations politiques.

Amanda Herold-Marme évoquera l’exposition à la galerie Charpentier en 1942 dans le cadre de la Quinzaine d’art espagnol. Cet événement organisé en lien avec l’école des Beaux-Arts de la Phalange à Paris, avec l’aval de l’Occupant, qui compte sur la participation de nombreux avant-gardistes pro-républicains, cristallise les paradoxes et contradictions de la scène espagnole sous l’Occupation.

Puis sera abordé L’art de l’Espagne républicaine Les artistes espagnols de l’école de Paris , qui a lieu à Prague début 1946. Il s’agit d’une exposition phare du front artistique antifranquiste de l’après-guerre, moment fort du mouvement pro-républicain qui sert également à redorer le blason terni de l’école de Paris. En plus des nouveaux éclairages sur l’engagement antifranquiste infaillible de Picasso ou l’alignement de Salvador Dali au camp franquiste, les parcours des artistes exilés jusqu’ici largement oubliés par l’histoire seront également évoqués.

Il sera possible d’acquérir l’ouvrage d’Amanda Herold-Marme lors de cet événement.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.

Inscription obligatoire. .

4 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 50 08 46 serviceculturel@ville-merslesbains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spanish artists in Paris, the 1937 Universal Exhibition shows how the aesthetic divide between avant-gardists led by Pablo Picasso on the one hand, and on the other, supporters of a timid modernity rooted in tradition, such as Ignacio Zuloaga, is imbued with political connotations.

Amanda Herold-Marme will talk about the exhibition at Galerie Charpentier in 1942 as part of the Quinzaine d?art espagnol. Organized in conjunction with the Ecole des Beaux-Arts de la Phalange in Paris, with the approval of the occupying forces and the participation of numerous pro-Republican avant-gardists, this event crystallized the paradoxes and contradictions of the Spanish art scene under the Occupation.

This is followed by The Art of Republican Spain: Spanish Artists of the Paris School , held in Prague in early 1946. This was a landmark exhibition of the post-war anti-Franco artistic front, a high point in the pro-Republican movement that also served to restore the tarnished reputation of the Ecole de Paris. As well as shedding new light on Picasso?s unwavering anti-Franco commitment and Salvador Dali?s alignment with the Franco camp, the careers of exiled artists hitherto largely forgotten by history will also be explored.

Amanda Herold-Marme?s book will be available for purchase at the event.

The lecture will be followed by a book signing.

Registration required.

L’événement Conférence d’Amanda Herold-Marme sur son livre Des artistes espagnols à Paris Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-15 par DESTINATION LE TREPORT MERS