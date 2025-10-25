Conférence d’Angélique Mangon « Sur la route de la Pachamama » Le Chenal Porspoder

Le Chenal 13 rue du Port Porspoder Finistère

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

À 27 ans, Angélique Mangon décide de tout plaquer pour rejoindre l’Amérique du Sud avec une idée en tête rencontrer des hommes et des femmes qui nourrissent un lien fort à la Terre Mère, la Pachamama. Des Mapuches du Chili, aux Quechua d’Équateur en passant par les Mosetén de Bolivie, elle s’immerge au sein de populations qui perpétuent des traditions millénaires liées à la nature, dans un monde en pleine mutation. Avide de rencontres et d’apprentissages, cette fille d’agriculteurs prend fait et cause pour ces peuples en lutte, partage leurs rituels et se nourrit de leurs croyances.

Son récit « Sur la route de la Pachamama. Trois ans en Amérique du Sud » est publié aux éditions Géorama. .

