Conférence : Daniel Buren – dialogue in situ entre art et architecture par Sophie Limare Médiathèque André Labarrère Pau

Conférence : Daniel Buren – dialogue in situ entre art et architecture par Sophie Limare Samedi 18 octobre, 10h30 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00
Fin : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00
Cette conférence propose de (re)découvrir le travail de Daniel Buren, artiste majeur dont les interventions in situ modifient et questionnent l’espace architectural.
À travers l’analyse de ses installations, Sophie Limare explorera la porosité des frontières entre art contemporain et architecture, interrogeant ainsi le rôle et le statut de l’architecte face à celui de l’artiste.
Un éclairage passionnant en résonance avec les thématiques du Mois de l’architecture.
Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr
Journées nationales de l’architecture
©Lorenzo Fiaschi