Conférence : Daniel Buren – dialogue in situ entre art et architecture par Sophie Limare Médiathèque André Labarrère Pau

Conférence : Daniel Buren – dialogue in situ entre art et architecture par Sophie Limare Samedi 18 octobre, 10h30 Médiathèque André Labarrère Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00

Fin : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00

Cette conférence propose de (re)découvrir le travail de Daniel Buren, artiste majeur dont les interventions in situ modifient et questionnent l’espace architectural.

À travers l’analyse de ses installations, Sophie Limare explorera la porosité des frontières entre art contemporain et architecture, interrogeant ainsi le rôle et le statut de l’architecte face à celui de l’artiste.

Un éclairage passionnant en résonance avec les thématiques du Mois de l’architecture.

Médiathèque André Labarrère Place Marguerite Laborde 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0547051000 https://mediatheques.agglo-pau.fr

Journées nationales de l’architecture

©Lorenzo Fiaschi