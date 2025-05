Conférence d’Anne Pingeot « Une gare peut-elle devenir un Musée » – Salons de l’Hôtel St-Mart Chamalières, 23 mai 2025 18:00, Chamalières.

Puy-de-Dôme

Conférence d’Anne Pingeot « Une gare peut-elle devenir un Musée » Salons de l’Hôtel St-Mart 6 avenue de la Gare Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-05-23 18:00:00

fin : 2025-05-23 20:00:00

2025-05-23

Conférence d’Anne Pingeot sur la transformation de la gare de Paris-Orsay en Musée

Salons de l’Hôtel St-Mart 6 avenue de la Gare

Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 35 80 01 contact@hotel-auvergne.com

English :

Lecture by Anne Pingeot on the transformation of the Paris-Orsay station into a museum

German :

Vortrag von Anne Pingeot über die Umwandlung des Bahnhofs Paris-Orsay in ein Museum

Italiano :

Conferenza di Anne Pingeot sulla trasformazione della stazione di Parigi-Orsay in museo

Espanol :

Conferencia de Anne Pingeot sobre la transformación de la estación de París-Orsay en museo

