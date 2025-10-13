Conférence Dans la forêt de Notre-Dame de Paris Espace Simone Veil Limoges

Conférence Dans la forêt de Notre-Dame de Paris Espace Simone Veil Limoges lundi 13 octobre 2025.

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Plongez au cœur de l’histoire de Notre-Dame de Paris à travers l’étude fascinante de sa forêt de bois médiévale. Après l’incendie du 15 avril 2019, un vaste programme scientifique, piloté par le CNRS et le Ministère de la Culture, a réuni plus de 175 chercheurs pour explorer chaque détail de la reconstruction. Parmi eux, près de 80 spécialistes du groupe Bois et Charpente analysent les rares poutres d’origine, offrant un regard inédit sur la construction de la cathédrale il y a huit siècles. Grâce aux datations, aux analyses chimiques et isotopiques, ils retracent l’origine des bois, les techniques d’approvisionnement et même le climat médiéval. Une plongée exceptionnelle au croisement de l’histoire, de la science et du patrimoine vivant, par Alexa Dufraisse et Olivier Girardclos. .

