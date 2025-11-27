Conférence Dans la vie comme en entreprise la réussite se négocie Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins
Conférence Dans la vie comme en entreprise la réussite se négocie Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins jeudi 27 novembre 2025.
Conférence Dans la vie comme en entreprise la réussite se négocie
Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 18:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Les réflexes d’un expert pour réussir vos projets ! Une conférence inoubliable, un buffet de l’amitié, des rencontres exceptionnelles avec Bernard Thellier, ex négociateur GIGN.
.
Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 18 77 47 c.martins@hldlaser.com
English :
The reflexes of an expert to make your projects a success! An unforgettable conference, a friendly buffet, exceptional meetings with Bernard Thellier, former GIGN negotiator.
German :
Die Reflexe eines Experten für den Erfolg Ihrer Projekte! Eine unvergessliche Konferenz, ein Freundschaftsbuffet, außergewöhnliche Begegnungen mit Bernard Thellier, ehemaliger GIGN-Verhandlungsführer.
Italiano :
I riflessi di un esperto per il successo dei vostri progetti! Una conferenza indimenticabile, un buffet conviviale e incontri eccezionali con Bernard Thellier, ex negoziatore del GIGN.
Espanol :
¡Los reflejos de un experto para que sus proyectos sean un éxito! Una conferencia inolvidable, un buffet agradable y encuentros excepcionales con Bernard Thellier, antiguo negociador del GIGN.
L’événement Conférence Dans la vie comme en entreprise la réussite se négocie Moulins a été mis à jour le 2025-11-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région