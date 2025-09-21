Conférence dans le cadre du centenaire de la disparition d’Aristide Bruant Musée de Montmartre Paris

Conférence dans le cadre du centenaire de la disparition d’Aristide Bruant Dimanche 21 septembre, 16h00 Musée de Montmartre Paris

événement gratuit, réservation sur la billetterie en ligne du musée. Dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Cette conférence est portée par portée par Isabelle Conte, directrice de la Société d’Histoire et d’Archéologie Le Vieux Montmartre, et Michela Niccolaï, musicologue.

Michela Niccolaï partagera son expertise de musicologue en présentant au public une sélection d’archives sélectionnées dans les fonds du Vieux Montmartre.

Isabelle Conte explorera l’influence de Montmartre dans la culture étudiante du Quartier Latin, en présentant l’hymne de l’École des Beaux-Arts, adaptation d’une chanson d’Aristide Bruant.

Il s’agira également de présenter l’exposition-dossier mais aussi d’évoquer la numérisation des partitions de Bruant consultables sur la base de données de la fondation Bru Zane.

Musée de Montmartre 12 Rue Cortot, 75018 Paris, France

