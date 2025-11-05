Conférence dans le cadre du cycle sur la tranchée (1914-1918) Les traces rupestres (françaises et allemandes) de la Grande Guerre

Vermand Aisne

Grâce au soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand, le Musée du Vermandois a le plaisir de vous proposer ce cycle sur La Tranchée pendant la Grande Guerre qui se déroulera à Vermand (au Musée du vermandois et à la Médiathèque) du 14 septembre au 10 décembre 2025.

Rendez-vous le mercredi 5 novembre 2025 à 18h30 à la médiathèque de Vermand pour une conférence de Thierry Hardier Les traces rupestres (françaises et allemandes) de la Grande Guerre.

Entrée libre et gratuite.

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 26 56 68 stephanie.roger02@gmail.com

English :

Thanks to the support of the Fonds Citoyen Franco-Allemand, the Musée du Vermandois is pleased to offer you this cycle on La Tranchée pendant la Grande Guerre (The Trench during the Great War), which will take place in Vermand (at the Musée du Vermandois and the Médiathèque) from September 14 to December 10, 2025.

Join us on Wednesday, November 5, 2025 at 6:30pm at the Vermand Media Library for a talk by Thierry Hardier: Les traces rupestres (françaises et allemandes) de la Grande Guerre.

Free admission.

German :

Dank der Unterstützung des Deutsch-Französischen Bürgerfonds freut sich das Musée du Vermandois, Ihnen diesen Zyklus zum Thema Der Schützengraben während des Großen Krieges anbieten zu können, der in Vermand (im Musée du vermandois und in der Mediathek) vom 14. September bis zum 10. Dezember 2025 stattfinden wird.

Wir treffen uns am Mittwoch, den 5. November 2025 um 18:30 Uhr in der Mediathek von Vermand zu einem Vortrag von Thierry Hardier: Les traces rupestres (françaises et allemandes) de la Grande Guerre (Die (französischen und deutschen) Felszeichnungen des Großen Krieges).

Eintritt frei und kostenlos.

Italiano :

Grazie al sostegno del Fonds Citoyen Franco-Allemand, il Musée du Vermandois è lieto di proporvi questo ciclo sulla Trincea durante la Grande Guerra, che si svolgerà a Vermand (presso il Musée du Vermandois e la Médiathèque) dal 14 settembre al 10 dicembre 2025.

Mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 18.30, presso la mediateca di Vermand, si terrà la conferenza di Thierry Hardier: Les traces rupestres (françaises et allemandes) de la Grande Guerre.

Ingresso libero.

Espanol :

Gracias al apoyo del Fonds Citoyen Franco-Allemand, el Musée du Vermandois se complace en ofrecerle este ciclo sobre La Trinchera durante la Gran Guerra, que tendrá lugar en Vermand (en el Musée du Vermandois y en la Médiathèque) del 14 de septiembre al 10 de diciembre de 2025.

Acompáñenos el miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 18:30 en la mediateca de Vermand para asistir a la conferencia de Thierry Hardier: Les traces rupestres (françaises et allemandes) de la Grande Guerre.

Entrada gratuita.

