Conférence Dans le sillage des vikings Médiathèque Fougères

Conférence Dans le sillage des vikings

Médiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07 21:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Par Olivier Mignon, guide conférencier diplômé de l’École du Louvre. À la fin du VIIIème siècle, des Scandinaves venus de Norvège et du Danemark s’attaquent à des monastères ou à des villes incapables de réagir. Embarqués dans de remarquables navires, les uns se dirigent vers les îles de l’Atlantique Nord tandis que les autres s’intéressent aux riches côtes françaises. Passés les premières reconnaissances et les premiers pillages, ces hommes et ces femmes particulièrement audacieux.ses fondent des colonies pour répondre au manque de terres qui frappent leur région d’origine, quand ce n’est pas pour échapper à la main mise d’un pouvoir central de plus en plus fort. C’est ainsi qu’apparaissent les grands établissements vikings du Danelaw en Angleterre, d’Islande ou de Normandie. C’est à la rencontre de ces hommes et de ces femmes que nous partirons en étudiant leurs motivations, leurs stratégies, leurs remarquables bateaux et les terres qu’ils.elles ont abordées. .

Médiathèque 2 Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90

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L’événement Conférence Dans le sillage des vikings Fougères a été mis à jour le 2026-03-25 par OT FOUGERES