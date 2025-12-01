Conférence Dans les coulisses de l’abbaye de Westminster Maison France services Salle Lucie Aubrac Gueugnon
Conférence Dans les coulisses de l’abbaye de Westminster Maison France services Salle Lucie Aubrac Gueugnon jeudi 11 décembre 2025.
Début : 2025-12-11 18:30:00
Thomas Ménard, chargé de valorisation du patrimoine à la Communauté de Communes Entre Arroux, Loire et Somme, a travaillé à l’abbaye de Westminster de 2014 à 2018. Dans le cadre de cette causerie, il nous parlera de son expérience londonienne et, à travers de nombreuses anecdotes, nous permettra de découvrir les coulisses d’un des monuments les plus connus du monde. .
