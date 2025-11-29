Conférence Dans les marges des manuscrits Villers-Cotterêts

Conférence Dans les marges des manuscrits

La Cité révèle les trésors de la Bibliothèque nationale de France en donnant à voir les secrets d’écriture de nos auteurs et autrices les plus célèbres. Le temps d’une conférence, les commissaires d’exposition mettent en lumière les détails qui se cachent dans les marges de ces manuscrits.

Qu’ils soient médiévaux ou contemporains, les manuscrits portent des bizarreries et des petits détails qu’un œil pressé ou non averti pourrait ignorer mais qui peuvent s’avérer séduisants, énigmatiques, cocasses, et toujours riches d’informations sur l’histoire du document.

Annotations de lecteurs ou de copistes, décors, drôleries, dessins… Graziella Pastore et Thomas Cazentre, les deux commissaires de l’exposition, vous proposent d’aller à la découverte de tout ce qui entoure le texte dans les manuscrits.

© Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits .

English :

La Cité reveals the treasures of the Bibliothèque nationale de France, revealing the writing secrets of our most famous authors. During a talk, the exhibition curators highlight the details hidden in the margins of these manuscripts.

German :

Die Cité enthüllt die Schätze der Französischen Nationalbibliothek, indem sie Einblick in die Schreibgeheimnisse unserer berühmtesten Autoren und Autorinnen gewährt. Während eines Vortrags beleuchten die Kuratoren der Ausstellung die Details, die sich an den Rändern dieser Manuskripte verbergen.

Italiano :

La Cité rivela i tesori della Bibliothèque nationale de France svelando i segreti di scrittura dei nostri autori più famosi. Durante una conferenza, i curatori della mostra mettono in luce i dettagli nascosti nei margini di questi manoscritti.

Espanol :

La Cité desvela los tesoros de la Bibliothèque nationale de France revelando los secretos de escritura de nuestros autores más célebres. Durante una charla, los comisarios de la exposición ponen de relieve los detalles ocultos en los márgenes de estos manuscritos.

