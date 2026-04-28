Conférence | Dans les secrets de la diplomatie vaticane Salle Jean Gabin Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence | Dans les secrets de la diplomatie vaticane

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:15:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Par Constance Colonna-Cesari, journaliste, auteure, réalisatrice

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

By Constance Colonna-Cesari, journalist, author, director

L’événement Conférence | Dans les secrets de la diplomatie vaticane Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan