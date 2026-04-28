Conférence | Dans les secrets de la diplomatie vaticane Salle Jean Gabin Royan
mardi 6 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence | Dans les secrets de la diplomatie vaticane
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:15:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Par Constance Colonna-Cesari, journaliste, auteure, réalisatrice
.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
By Constance Colonna-Cesari, journalist, author, director
L’événement Conférence | Dans les secrets de la diplomatie vaticane Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan
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