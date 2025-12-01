Conférence Dans les ténèbres, les femmes afghanes résistent Cahors
Rue Pierre Mendès France Cahors Lot
Début : 2025-12-12 18:30:00
2025-12-12
Conférence animée par Geneviève Couraud et l’association NEGAR (soutien des femmes afghanes).
Rue Pierre Mendès France Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 72 19 02 29 contact@uptc-cahors.org
English :
Conference hosted by Geneviève Couraud and the NEGAR association (support for Afghan women).
