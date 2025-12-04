CONFÉRENCE DANS L’INTIMITÉ DE MISTRAL, LETTRES À SA FEMME Béziers
CONFÉRENCE DANS L’INTIMITÉ DE MISTRAL, LETTRES À SA FEMME
rue du puits de la courte Béziers Hérault
Pierre Fabre explore l’intimité de Frédéric et Marie Mistral à travers 450 lettres inédites, révélant leur rencontre et leur vie quotidienne.
Que sait-on vraiment des circonstances dans lesquelles Frédéric Mistral rencontra celle qui allait devenir son épouse ? Et que savons-nous du quotidien partagé par Frédéric et Marie Mistral ?
À travers près de 450 lettres de correspondance qu’il a réunies, Pierre Fabre nous invite à pénétrer l’intimité du plus grand poète provençal.
Par Pierre Fabre, capoulier du Félibrige (13ᵉ successeur de Frédéric Mistral) de 1992 à 2006.
Membre de plusieurs sociétés savantes, dont l’Académie des Jeux floraux de Toulouse.
Spécialiste reconnu de l’histoire du Félibrige.
Organisée par la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers.
Entrée libre. .
English :
Pierre Fabre explores the intimacy of Frédéric and Marie Mistral through 450 previously unpublished letters, revealing their meeting and daily life.
German :
Pierre Fabre erforscht die Intimität von Frédéric und Marie Mistral anhand von 450 unveröffentlichten Briefen, die ihr Kennenlernen und ihr tägliches Leben offenbaren.
Italiano :
Pierre Fabre esplora la vita intima di Frédéric e Marie Mistral attraverso 450 lettere inedite, rivelando come si sono conosciuti e la loro vita quotidiana.
Espanol :
Pierre Fabre explora la vida íntima de Frédéric y Marie Mistral a través de 450 cartas inéditas, revelando cómo se conocieron y su vida cotidiana.
