CONFÉRENCE DANS L’INTIMITÉ DE MISTRAL, LETTRES À SA FEMME Béziers

Pierre Fabre explore l’intimité de Frédéric et Marie Mistral à travers 450 lettres inédites, révélant leur rencontre et leur vie quotidienne.

Que sait-on vraiment des circonstances dans lesquelles Frédéric Mistral rencontra celle qui allait devenir son épouse ? Et que savons-nous du quotidien partagé par Frédéric et Marie Mistral ?

À travers près de 450 lettres de correspondance qu’il a réunies, Pierre Fabre nous invite à pénétrer l’intimité du plus grand poète provençal.

Par Pierre Fabre, capoulier du Félibrige (13ᵉ successeur de Frédéric Mistral) de 1992 à 2006.

Membre de plusieurs sociétés savantes, dont l’Académie des Jeux floraux de Toulouse.

Spécialiste reconnu de l’histoire du Félibrige.

Organisée par la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers.

English :

Pierre Fabre explores the intimacy of Frédéric and Marie Mistral through 450 previously unpublished letters, revealing their meeting and daily life.

German :

Pierre Fabre erforscht die Intimität von Frédéric und Marie Mistral anhand von 450 unveröffentlichten Briefen, die ihr Kennenlernen und ihr tägliches Leben offenbaren.

Italiano :

Pierre Fabre esplora la vita intima di Frédéric e Marie Mistral attraverso 450 lettere inedite, rivelando come si sono conosciuti e la loro vita quotidiana.

Espanol :

Pierre Fabre explora la vida íntima de Frédéric y Marie Mistral a través de 450 cartas inéditas, revelando cómo se conocieron y su vida cotidiana.

