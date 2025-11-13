Conférence dans l’ombre des neurones, à la découverte des astrocytes Haguenau

Conférence dans l’ombre des neurones, à la découverte des astrocytes

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13 14:30:00

fin : 2025-11-13 16:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Au sein du système nerveux, on trouve une grande diversité de cellules, parmi les quelles les neurones occupent une place centrale. Pourtant, les astrocytes, découverts à la même époque, ont longtemps été relégués au second plan, réduits à un simple rôle de colle cellulaire. Aujourd’hui, ces cellules en forme d’étoile, d’où leur nom, commencent à dévoiler leur véritable nature, bien qu’elles conservent encore une part de mystère.

Au sein du système nerveux, on trouve une grande diversité de cellules, parmi les quelles les neurones occupent une place centrale. Pourtant, les astrocytes, découverts à la même époque, ont longtemps été relégués au second plan, réduits à un simple rôle de colle cellulaire. Aujourd’hui, ces cellules en forme d’étoile, d’où leur nom, commencent à dévoiler leur véritable nature, bien qu’elles conservent encore une part de mystère.

Intervenant Valentin Grelot, doctorant, Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, Université de Strasbourg 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

The nervous system contains a wide variety of cells, among which neurons occupy a central position. However, astrocytes, discovered at the same time, have long been relegated to the background, reduced to a simple role of cellular glue . Today, these star-shaped cells, from which their name derives, are beginning to reveal their true nature, although they still retain an element of mystery.

German :

Innerhalb des Nervensystems findet man eine große Vielfalt an Zellen, unter denen die Neuronen eine zentrale Stellung einnehmen. Die Astrozyten, die zur gleichen Zeit entdeckt wurden, wurden jedoch lange Zeit in den Hintergrund gedrängt und auf ihre Rolle als Klebstoff reduziert. Heute beginnen diese sternförmigen Zellen, von denen sie ihren Namen haben, ihre wahre Natur zu enthüllen, auch wenn sie immer noch ein Geheimnis bergen.

Italiano :

Il sistema nervoso contiene un’ampia varietà di cellule, con i neuroni che svolgono un ruolo centrale. Tuttavia, gli astrociti, scoperti nello stesso periodo, sono stati a lungo relegati sullo sfondo, ridotti al semplice ruolo di collante cellulare. Oggi, queste cellule a forma di stella, da cui deriva il loro nome, cominciano a rivelare la loro vera natura, anche se mantengono ancora un elemento di mistero.

Espanol :

El sistema nervioso contiene una gran variedad de células, entre las que las neuronas desempeñan un papel central. Sin embargo, los astrocitos, descubiertos al mismo tiempo, han estado relegados durante mucho tiempo a un segundo plano, reducidos al simple papel de pegamento celular. Hoy en día, estas células en forma de estrella, de las que deriva su nombre, empiezan a revelar su verdadera naturaleza, aunque todavía conservan un elemento de misterio.

L’événement Conférence dans l’ombre des neurones, à la découverte des astrocytes Haguenau a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau