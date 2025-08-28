Conférence Danse des lettres (la voie de l’équilibre) Route du Moulin du Peuch Plazac

19h15. En alliant le souffle, le corps et l’esprit, cette voie de l’équilibre ouvre notre façon de percevoir et de comprendre le monde. Ouvert à tous. participation libre. Sur inscription

Conférence découverte animée par Isabelle Jubault.

Créée par Patrick Burensteinas, alchimiste, la Gestuelle des Lettres propose un chemin initiatique au sein de la tradition occidentale.

En alliant le souffle, le corps et l’esprit, cette voie de l’équilibre ouvre notre façon de percevoir et de comprendre le monde.

L’alphabet hébraïque, alphabet sacré, en est le support.

Ouvert à tous. Participation libre.

Sur inscription. .

Route du Moulin du Peuch Lune Soleil Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 99 13 06 isabelle.jubault@gmail.com

English : Conférence Danse des lettres (la voie de l’équilibre)

19h15. Combining breath, body and mind, this path to balance opens up the way we perceive and understand the world. Open to all. Free participation. Registration required

German : Conférence Danse des lettres (la voie de l’équilibre)

19h15. Durch die Verbindung von Atem, Körper und Geist öffnet dieser Weg des Gleichgewichts unsere Art, die Welt wahrzunehmen und zu verstehen. Offen für alle. Teilnahme frei. Auf Anmeldung

Italiano :

19h15. Combinando respiro, corpo e mente, questo percorso di equilibrio apre il nostro modo di percepire e comprendere il mondo. Aperto a tutti. Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria

Espanol : Conférence Danse des lettres (la voie de l’équilibre)

19h15. Combinando respiración, cuerpo y mente, este camino hacia el equilibrio abre nuestra forma de percibir y comprender el mundo. Abierto a todos. Participación gratuita. Inscripción obligatoria

