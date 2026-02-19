Conférence dansée : 2ème édition autour des 4 éléments Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Cette conférence dansée est l’occasion de plonger au cœur des grands ballets de Marius Petipa, figure fondatrice du ballet académique russe de la fin du XIXe siècle.

Guidé par les quatre éléments — l’air, l’eau, la terre et le feu — ce voyage chorégraphique révèle la richesse des univers chorégraphiques qui traversent ses œuvres emblématiques. Entre parole et mouvement, histoire et incarnation, cette rencontre vivante éclaire l’héritage de Petipa tout en l’actualisant « à la manière de », dans les corps d’aujourd’hui.

Conférence présentée par Vincent Lenfant.

Avec les classes de danse classique de 2C4 et 3C d’Ariane Pappas-Durand, de 3C de Rémi-Hugo Buyens et l’atelier Pointes d’Aleksandra Jarecka. Accompagnement au piano par Jean-Bohémond Leguay.

Réservation obligatoire sur Eventbrite

Les classes de danse classique du CMA6 revisitent les grands ballets de Marius Petipa.

Le samedi 14 mars 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T16:00:00+02:00_2026-03-14T18:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

