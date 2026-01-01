Conférence dansée à propos de la création Ultimatum de la compagnie Led Silhouette Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle

Conférence dansée à propos de la création Ultimatum de la compagnie Led Silhouette

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

La compagnie de danse contemporaine de Navarre Led Silhouette nous invite à une rencontre autour de sa pièce ULTIMATUM. Ses interprètes partageront avec nous leur processus de création et ce que représente une résidence artistique à Larreko en tant qu’espace propice à la prise de risques, au dialogue et à la création. Cet événement permettra au public de découvrir le processus créatif et la recherche scénique de la compagnie sous un angle nouveau.

L’œuvre naît d’un effondrement émotionnel, climatique et politique, et entremêle danse, théâtre et cinéma pour explorer les contradictions de l’existence humaine. Sur scène, le corps devient un territoire de résistance il persiste, s’épuise, puis renaît. Fondée par Martxel Rodríguez et Jon López, Led Silhouette développe une œuvre novatrice, d’une grande intensité émotionnelle et dotée d’un langage singulier. .

Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 89 65 54 elirale@elirale.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence dansée à propos de la création Ultimatum de la compagnie Led Silhouette

L’événement Conférence dansée à propos de la création Ultimatum de la compagnie Led Silhouette Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Pays Basque