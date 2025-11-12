Conférence dansée Bakannal Musée de Bretagne Rennes

gratuit

Un voyage musical et dansé sur les différentes manières de faire carnaval.

Partie observer cette fête rituelle là où elle s’exprime avec le plus de force, à la Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, mais aussi dans les Hauts-de-France, le Pays basque et Venise, la compagnie Difé Kako a rapporté des sons, des rythmes, des danses et, surtout, une formidable énergie collective. . 
En lien avec l’exposition Carnavals, présentée jusqu’au 16 novembre au musée de Bretagne. Dans le cadre du Mois Kreyol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-12T12:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-12T13:30:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine