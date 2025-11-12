Conférence dansée Bakannal Musée de Bretagne Rennes

Conférence dansée Bakannal Musée de Bretagne Rennes mercredi 12 novembre 2025.

Conférence dansée Bakannal Musée de Bretagne Rennes Mercredi 12 novembre, 12h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Un voyage musical et dansé sur les différentes manières de faire carnaval.

Partie observer cette fête rituelle là où elle s’exprime avec le plus de force, à la Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, mais aussi dans les Hauts-de-France, le Pays basque et Venise, la compagnie Difé Kako a rapporté des sons, des rythmes, des danses et, surtout, une formidable énergie collective. .

En lien avec l’exposition Carnavals, présentée jusqu’au 16 novembre au musée de Bretagne. Dans le cadre du Mois Kreyol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T12:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T13:30:00.000+01:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine