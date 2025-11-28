Conférence dansée – Danse jazz, une géographie des lieux alternatifs Conservatoire Municipal Maurice Ravel Paris

Jook house, dancing, clubs, caves, boîtes de nuit, MJC… les danses jazz se sont construites dans des lieux alternatifs avant de conquérir les scènes et les écrans. Des clubs de jazz des années 1920 aux scènes disco des années 1970, la danse est rapidement devenue un mode d’expression collective où chaque mouvement interroge les conventions et transforme le regard porté sur le corps. Dans ces espaces de résistance et de contestation, des communautés marginalisées se retrouvent pour créer et se divertir tout en défiant les normes sociales en vigueur. Ces lieux à la marge façonnent la manière de danser et créent des opportunités d’émancipation par le geste. Embarquez dans un voyage vibrant à travers les lieux emblématiques du jazz où danse et musique ont inventé des espaces de divertissement, de revendication et d’expression artistique. Nous retracerons ensemble la géographie d’un jazz en perpétuel questionnement.

Les étudiantes et étudiants DNSPD 3e année présentent une conférence dansée sous la direction d’Aline Laignel.

Le vendredi 28 novembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 Avenue Edison 75013 Paris

