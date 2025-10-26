Conférence dansée Des origines du hip hop jusqu’à aujourd’hui Salle polyvalente Plonéour-Lanvern

Conférence dansée Des origines du hip hop jusqu’à aujourd’hui

Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern Finistère

Début : 2025-10-26 17:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Cette conférence dansée invite le public à (re)découvrir l’histoire et les multiples visages de la culture hip hop. De sa naissance dans les rues de New York dans les années 1970 jusqu’à ses expressions contemporaines, les danseurs de la Compagnie One Father retracent, en mouvement, l’évolution de ce courant artistique majeur. Breaking, danse debout, freestyle… Chaque univers prend vie sur scène et révèle la richesse et la diversité d’une culture souvent méconnue.

Plus d’informations et inscriptions billetterie@cchpb.com .

Salle polyvalente Place Charles de Gaulle Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

