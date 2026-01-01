Au fil des sensations

Chorégraphie : Lila Abdelmoumène

avec les compositions des élèves

Musique : J. Surman Edges of illusion

Paul Archambault, Apolline Barbeau, Nora Behi, Malak Bekhiti,

Juliette Bloch, Apolline Bonnemaison, Dana Boudella,

Gabrielle Le Gouez, Suzanne Locasciulli, Paloma Maslowski,

Suzanne Moreno, Adèle Panthou Limbert,

Coline Saraf et Léonie Yang

Ce que le corps murmure

Chorégraphie : Christine Bonneton

Musique : Byetone-Opal

Jade Bucher-Nguyen-Ngoc, Joumanä El Baz, Joachim Garcenot,

Lola Houzet, Anouk Mariou, Emma Morlon, Fleur Panteix,

Filiza Petrov, Sacha Pontault, Mathilde Robin,

Maïra Rodrigo Paugam, Noé Sabarthes et Andrea Vivas Pina

Ensemble

Chorégraphie : Elsa Bousquet

Musique : Danse russe Mademoiselle,

interprétée par Pierre Trocellier au piano

Anastacia Arnaud, Frida Ayari Gonzalez, Victoire Blanc,

Romane Gatineau, Fanny Kiakouma Kimbembe,

Nora Lachguer-Grietena, Lina Mondo, Inès Mouaddine,

Sofia Mouaddine, Lucianna Khan, Romane Philippin,

Elisabeth Pierre Lopoukhine, Evan Salloy et Louise Tastet

Paquita, entrée acte 2 et solo de Cupidon

Chorégraphie : Répertoire du Ballet Paquita

sous la direction de Laure Daugé

Musique : Edouard Deldevez interprétée par Kazué au piano

Solveig Brozzu, Clémentine Cabrol, Armelle Da Silva,

Luna Guevara Torres, Lola Houzet,

Tatiana Marty, Louise Tastet et Clémence Tonanny

Naya Florentin, Elisa Gueyffier, Stella Laborde,

Inès Le Meut-Haddadi, Neva Robert et Mathilde Rousseau

Ce qui reste dans la mémoire

Chorégraphie : Lila Abdelmoumène

avec les compositions des élèves

Musique : composition-interprétation par

Karim Touré et Flako-Gelis

Paul Archambault, Apolline Barbeau, Nora Behi, Malak Bekhiti,

Juliette Bloch, Apolline Bonnemaison, Dana Boudella,

Gabrielle Le Gouez, Suzanne Locasciulli, Paloma Maslowski,

Suzanne Moreno, Adèle Panthou Limbert,

Coline Saraf et Léonie Yang

Conférence présentée par Vincent Lenfant

illustrée par des médaillons dansés portés par les classes de Lila Abdelmoumène, Christine Bonneton, Elsa Bousquet et Laure Daugé

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



