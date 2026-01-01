Conférence Dansée » Donnez vie au geste » Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Conférence Dansée » Donnez vie au geste » Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS jeudi 22 janvier 2026.
Au fil des sensations
Chorégraphie : Lila Abdelmoumène
avec les compositions des élèves
Musique : J. Surman Edges of illusion
Paul Archambault, Apolline Barbeau, Nora Behi, Malak Bekhiti,
Juliette Bloch, Apolline Bonnemaison, Dana Boudella,
Gabrielle Le Gouez, Suzanne Locasciulli, Paloma Maslowski,
Suzanne Moreno, Adèle Panthou Limbert,
Coline Saraf et Léonie Yang
Ce que le corps murmure
Chorégraphie : Christine Bonneton
Musique : Byetone-Opal
Jade Bucher-Nguyen-Ngoc, Joumanä El Baz, Joachim Garcenot,
Lola Houzet, Anouk Mariou, Emma Morlon, Fleur Panteix,
Filiza Petrov, Sacha Pontault, Mathilde Robin,
Maïra Rodrigo Paugam, Noé Sabarthes et Andrea Vivas Pina
Ensemble
Chorégraphie : Elsa Bousquet
Musique : Danse russe Mademoiselle,
interprétée par Pierre Trocellier au piano
Anastacia Arnaud, Frida Ayari Gonzalez, Victoire Blanc,
Romane Gatineau, Fanny Kiakouma Kimbembe,
Nora Lachguer-Grietena, Lina Mondo, Inès Mouaddine,
Sofia Mouaddine, Lucianna Khan, Romane Philippin,
Elisabeth Pierre Lopoukhine, Evan Salloy et Louise Tastet
Paquita, entrée acte 2 et solo de Cupidon
Chorégraphie : Répertoire du Ballet Paquita
sous la direction de Laure Daugé
Musique : Edouard Deldevez interprétée par Kazué au piano
Solveig Brozzu, Clémentine Cabrol, Armelle Da Silva,
Luna Guevara Torres, Lola Houzet,
Tatiana Marty, Louise Tastet et Clémence Tonanny
Naya Florentin, Elisa Gueyffier, Stella Laborde,
Inès Le Meut-Haddadi, Neva Robert et Mathilde Rousseau
Ce qui reste dans la mémoire
Chorégraphie : Lila Abdelmoumène
avec les compositions des élèves
Musique : composition-interprétation par
Karim Touré et Flako-Gelis
Paul Archambault, Apolline Barbeau, Nora Behi, Malak Bekhiti,
Juliette Bloch, Apolline Bonnemaison, Dana Boudella,
Gabrielle Le Gouez, Suzanne Locasciulli, Paloma Maslowski,
Suzanne Moreno, Adèle Panthou Limbert,
Coline Saraf et Léonie Yang
Conférence présentée par Vincent Lenfant
illustrée par des médaillons dansés portés par les classes de Lila Abdelmoumène, Christine Bonneton, Elsa Bousquet et Laure Daugé
Le jeudi 22 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
