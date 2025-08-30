Conférence dansée Temps fort Matt Mattox Place des fontaines Doué-en-Anjou

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

2026-04-26

Le Théâtre Philippe Noiret vous propose une plongée dans l’univers de la danse jazz à travers une conférence dansée, une grande barre et un spectacle qui rendent hommage à l’œuvre et à la pédagogie d’un des maîtres du genre Matt Mattox.

La danse, le jazz et Mattox

En amont du spectacle Matt et moi, venez découvrir l’histoire de la danse jazz et l’apport du travail de Mattox dans le paysage chorégraphique des années 20 à nos jours.

En passant par les références les plus représentatives comme les films avec Marilyn Monroe, les comédies musicales et les plateaux TV aux États-Unis ainsi que les vidéos des créations des années 70 et 80, Carole Bordes remet dans leur contexte les différents apports de Matt Mattox en tant qu’interprète, chorégraphe et pédagogue. Un moment participatif permet même de rendre ces moments d’histoire vivants et d’expérimenter depuis son fauteuil.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 26 avril 2026 de 17h à 18h30. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

The Théâtre Philippe Noiret invites you to delve into the world of jazz dance with a dance conference, a grand barre and a show paying tribute to the work and teaching of one of the masters of the genre: Matt Mattox.

German :

Das Theater Philippe Noiret lädt Sie ein, in die Welt des Jazztanzes einzutauchen. Mit einer getanzten Konferenz, einer großen Stange und einer Show, die das Werk und die Pädagogik eines der Meister des Genres würdigt: Matt Mattox.

Italiano :

Il Théâtre Philippe Noiret vi invita ad addentrarvi nel mondo della danza jazz con una conferenza, un grand bar e uno spettacolo che rende omaggio al lavoro e all’insegnamento di uno dei maestri del genere: Matt Mattox.

Espanol :

El Théâtre Philippe Noiret le invita a adentrarse en el mundo de la danza jazz con una conferencia, una gran barra y un espectáculo en homenaje a la obra y la enseñanza de uno de los maestros del género: Matt Mattox.

