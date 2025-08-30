Conférence dansée Temps fort Matt Mattox Place des fontaines Doué-en-Anjou

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28 21:20:00

2026-04-28

Le Théâtre Philippe Noiret vous propose une plongée dans l’univers de la danse jazz à travers une conférence dansée, une grande barre et un spectacle qui rendent hommage à l’œuvre et à la pédagogie d’un des maîtres du genre Matt Mattox.

Matt et moi

Entre auto-fiction et témoignage, Carole Bordes raconte sa rencontre avec un Maître qui a profondément marqué son parcours et celui de générations de danseurs.

Complices, les deux interprètes s’accompagnent et se répondent entre musique et danse, convoquant l’essence de la culture jazz. Une troisième présence plane sur ce duo, celle de Matt Mattox. Plus qu’un hommage, la chorégraphe célèbre ici ses retrouvailles avec la gestuelle Mattox, la confronte au regard de sa contemporanéité et dessine les perspectives de celle-ci dans le paysage chorégraphique d’aujourd’hui.

Une grande barre Mattox avec Carole Bordes et Samuel Ber est proposée à 19h30 en accès libre sur le parvis du théâtre. Elle est bien évidemment ouverte à toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer mais on peut aussi y assister en simple curieux.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 28 avril 2026 de 20h30 à 21h20. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

English :

The Théâtre Philippe Noiret invites you to delve into the world of jazz dance with a dance conference, a grand barre and a show paying tribute to the work and teaching of one of the masters of the genre: Matt Mattox.

German :

Das Theater Philippe Noiret lädt Sie ein, in die Welt des Jazztanzes einzutauchen. Mit einer getanzten Konferenz, einer großen Stange und einer Show, die das Werk und die Pädagogik eines der Meister des Genres würdigt: Matt Mattox.

Italiano :

Il Théâtre Philippe Noiret vi invita ad addentrarvi nel mondo della danza jazz con una conferenza, un grand bar e uno spettacolo che rende omaggio al lavoro e all’insegnamento di uno dei maestri del genere: Matt Mattox.

Espanol :

El Théâtre Philippe Noiret le invita a adentrarse en el mundo de la danza jazz con una conferencia, una gran barra y un espectáculo en homenaje a la obra y la enseñanza de uno de los maestros del género: Matt Mattox.

