Conférence dansée – UNE HISTOIRE CONTEMPORAINE DU TAP DANCE Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Cette rencontre sera l’occasion pour les élèves percussionnistes et les élèves de jazz d’aborder les spécificités du jeu jazz sur cet instrument singulier, tant dans son rôle mélodique que rythmique. Une immersion vivante et inspirante dans les couleurs du vibraphone, entre tradition et modernité.

Cette conférence dansée questionne la mise en récit de l’histoire du tap dance. Danse d’émancipation née de l’esclavage aux Etats-Unis, exportée vers l’Europe via les comédies musicales du Hollywood de la ségrégation, le tap dance inspire, interroge, surprend. Grande spécialiste du genre, la chorégraphe Roxane Butterfly nous invite au coeur d’un moment de cette histoire, une histoire qu’elle a eu le privilège de traverser grâce à sa connection particulière avec le légendaire maître du tap dance bebop, Jimmy Slyde, et les Original Hoofers. Archives personnelles sous formes de vidéo-projections, narrations et performances avec musique live conviant les élèves des classes tap dance et jazz, sont au programme!

Roxane Butterfly est danseuse, pédagogue et fondatrice du Jimmy Slyde Institute. Elle est reconnue internationalement pour son approche engagée, poétique et profondément musicale du tap dance. À travers son parcours entre New York, Barcelone et Paris, elle retrace les racines afro-américaines de cette danse percussive, ses évolutions stylistiques, ses figures mythiques et son rôle dans les luttes culturelles et identitaires.

À l’occasion du Black History Month célébré en février, le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger a l’honneur d’accueillir Roxane Butterfly, figure emblématique du tap cance contemporain, pour une conférence immersive et vibrante sur l’histoire de cette discipline singulière.

Le mardi 03 février 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-03T16:30:00+01:00

fin : 2026-02-03T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-03T15:30:00+02:00_2026-02-03T17:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger et trouvez le meilleur itinéraire

